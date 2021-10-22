В Улан-Удэ откроется ресурсный центр семейной поддержки

Детям с инвалидностью помогут подготовиться к самостоятельной жизни



В столице Бурятии открывается ресурсный центр семейной поддержки, включающий в себя мастерские дневной занятости для ребят с инвалидностью школьного и старшего возраста. С этой инициативой выступила региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Найдал».



Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, работа по оборудованию ресурсного центра необходимыми техническими средствами велась в течение двух лет в рамках реализации социальных проектов – победителей грантовых конкурсов, направленных на социальную поддержку инвалидов и их семей.



- Работа ресурсного центра направлена на освоение социально-бытовых навыков у детей с инвалидностью, их социализацию и подготовку к самостоятельной жизни, – пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



По словам Елены Шитиковой, занятия с ребятами и их семьями будет проводиться в две смены.



- Кроме того, планируются ресурсные мероприятия для родителей: тренинги, семинары, консультации не менее двух раз в месяц и различные семейные мероприятия, - подчеркнула руководитель организации «Найдал».

