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В Улан-Удэ откроется ресурсный центр семейной поддержки

В Улан-Удэ откроется ресурсный центр семейной поддержки
Общество,  Фото:pixabay.com
Детям с инвалидностью помогут подготовиться к самостоятельной жизни

В столице Бурятии открывается ресурсный центр семейной поддержки, включающий в себя мастерские дневной занятости для ребят с инвалидностью школьного и старшего возраста. С этой инициативой выступила региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Найдал».

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, работа по оборудованию ресурсного центра необходимыми техническими средствами велась в течение двух лет в рамках реализации социальных проектов – победителей грантовых конкурсов, направленных на социальную поддержку инвалидов и их семей.

- Работа ресурсного центра направлена на освоение социально-бытовых навыков у детей с инвалидностью, их социализацию и подготовку к самостоятельной жизни, – пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

По словам Елены Шитиковой, занятия с ребятами и их семьями будет проводиться в две смены.

- Кроме того, планируются ресурсные мероприятия для родителей: тренинги, семинары, консультации не менее двух раз в месяц и различные семейные мероприятия, - подчеркнула руководитель организации «Найдал».
Улан-Удэ Бурятия социальная защита населения дети-инвалиды

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