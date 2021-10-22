Ещё 158 жителей Бурятии заболели COVID-19

Скончались шесть пациентов с коронавирусом



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 22 октября зарегистрировано 61683 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (29328) приходится на жителей Улан-Удэ.



За сутки коронавирус выявлен у 158 жителей Бурятии.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 135 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 22 октября, число контактных лиц – 10236 человек.



По данным минздрава республики всего выздоровели от COVID-19 – 53 145 человек, в том числе за сутки 238.



В стационарах региона получают лечение 814 пациентов с COVID-19 и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 635. В отделениях реанимации находится 93 пациента (из них старше 65 лет – 46), на ИВЛ – 43 пациента (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 33.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 987 коек: занято – 814, свободно – 173 койки. Занятость коечного фонда составляет 82,4%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2686 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1945 человек, в том числе за минувшие сутки шесть пациентов (в возрасте до 65 лет-1, старше 65 лет – 5 чел.).





