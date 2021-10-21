Также мужчина оскорблял транспортных полицейских
На участке «Амазар – Могоча» один из пассажиров пассажирского поезда «Владивосток – Омск», находясь в состоянии опьянения, вёл себя неадекватно, курил в поезде. Также в ходе следования состава разбил стекло в тамбуре.
Начальником поезда мужчине было отказано в дальнейшем проезде. Он был снят с подвижного состава на станции Могоча сотрудниками транспортной полиции. На перроне во время выдворения из поезда мужчина вёл себя неадекватно, публично выражался нецензурной бранью в адрес полицейских. Он был доставлен к Могочинский линейный отдел МВД России на транспорте. Установили личность хулигана – им оказался 33-летний житель Бурятии.
В отношении жителя республики составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 20.1 (Мелкое хулиганство), 20.21 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и объектах) КоАП РФ.
- Кроме того, сотрудниками транспортной полиции собран материал проверки, который будет направлен в Забайкальский следственный отдел Восточного межрегионального следственное управление на транспорте СК России, где будет решаться вопрос о возбуждении в отношении данного гражданина уголовного дела по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей), - сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.
Жителя Бурятии сняли с поезда за курение и хулиганство
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