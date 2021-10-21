В Иркутске разыграют кубок по панкратиону

Соревнования пройдут без участия зрителей



В Иркутске во дворце спорта «Труд» с 23 по 24 октября состоится всероссийский турнир по панкратиону «Кубок Героев» среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин. Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из Бурятии, Тувы, Якутии, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краёв и других регионов.



Всероссийский турнир по панкратиону «Кубок Героев» проводится в следующих возрастных категориях: кадеты 14-15 лет (весовые категории 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 и свыше 85 кг), девочки 14-15 лет (весовые категории 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57 и свыше 57 кг), юноши 16-17 лет (весовые категории 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 и свыше 85 кг), девушки 16-17 лет (весовые категории 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, свыше 65 кг), юниоры 18-19 лет (весовые категории 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92 и свыше 92 кг), юниорки 18-19 лет (весовые категории 49, 53, 58, 64, 71 и свыше 71 кг). Мужчины 20 лет и старше будут бороться в весовых категориях 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100 и свыше 100 кг, для женщин предусмотрены следующие категории: 53, 58, 64, 71 и свыше 71 кг.



В возрастной категории 14-15 лет соревнования проводятся в традиционном панкратионе (семи-контакт), в остальных возрастных категориях – в классическом и традиционном панкратионе (фулл-контакт и семи-контакт).



- Цель соревнований – выявление и подготовка спортивного резерва сборной команды России, определение сильнейших спортсменов России, обмен тренерским опытом, формирование судейской коллегии России. На турнире можно будет выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Открытие соревнований состоится 24 октября в 13:00 часов. Турнир проводится без зрителей, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение 12+

