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Пропавшего в конце июля улан-удэнца нашли мёртвым

Пропавшего в конце июля улан-удэнца нашли мёртвым
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Тело пенсионера обнаружили на берегу реки

Завершён розыск 67-летнего улан-удэнца, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мужчина ушёл из дома по улице Онохойская 28 июля.

Тело мужчины обнаружено на берегу реки Уда. Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено. 

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