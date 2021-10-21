Тело пенсионера обнаружили на берегу реки
Завершён розыск 67-летнего улан-удэнца, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина ушёл из дома по улице Онохойская 28 июля.
Тело мужчины обнаружено на берегу реки Уда. Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено.
Пропавшего в конце июля улан-удэнца нашли мёртвым
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