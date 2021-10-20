Цирк Бурятии выиграл грант в 6,6 млн

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Средства пойдут на создание новой программы



Государственный цирк Бурятии совместно с компанией «НеоМьюзик» выиграл грант на сумму более 6 млн 600 тысяч рублей. Такое решение принял экспертный совет по проведению анализа и оценки заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета.



Эту субсидию Бурятия получает в рамках поддержки творческой деятельности организаций отдельных видов искусств, сообщили в пресс-службе минкультуры республики.



Справка:



Компания «НеоМьюзик» - одна из самых крупных прокатных компаний в Бурятии. Она на протяжении 14 лет занимается арендой оборудования для мероприятий и праздников любого масштаба в Бурятии, Иркутской области и в Забайкальском крае.



