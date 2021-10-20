В Бурятии приятели убили напарника и закопали его тело в лесу



Верховный суд Бурятии вынес приговор 45-летнему мужчине и 29-летнему молодому человеку, признанным виновными в грабеже, убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.



Прошлым летом мужчина и молодой человек работали на деляне в лесу на территории Мухоршибирского участкового лесничества вместе с малознакомым напарником.



3 июля 2020 года они вместе стали распивать спиртные напитки в жилом вагончике. Ночью в ходе ссоры один из соучастников отобрал у нового работника телефон, а второй спустя некоторое время нанес потерпевшему побои. Избитый напарник пообещал, что при первой возможности обратится с заявлением в полицию.



Тогда приятели решили убить его, для чего на тракторе увезли вглубь леса, где заставили копать яму. Затем они поочередно, передавая друг другу нож, нанесли своей жертве несколько ударов клинком в грудь, после чего закопали его тело в земле.



По возвращении соучастники сожгли одежду потерпевшего, а наутро сообщили работодателю, что напарник собрал вещи и ушёл. Однако их попытки направить поиски по ложному следу не увенчались успехом, вскоре у одного из них был обнаружен мобильный телефон потерпевшего, после чего обоих подельников изобличили и задержали.



- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, его молодому соучастнику – в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

