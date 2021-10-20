В соревнованиях принимали участие спортсмены с ПОДА
В начале октября сборная Бурятии под руководством Олега Тонкопрядченко выиграла открытый турнир Иркутской области по волейболу сидя. Соревнования проводились в Иркутске среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В турнире приняли участие 8 команд из Иркутской области и Бурятии. В финале команда республики в составе: Мэргэна Бадмаева, Виктора Шаманова, Тумэна Уланова, Александра Науменко, Ивана Степанова, Гаврила Мантыкова и Виталия Хомякова обыграла команду «ВОИ» из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Напомним, что на прошлой неделе в Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по волейболу сидя среди лиц с ПОДА. Победителем соревнований стала команда Загорска.
Волейболисты Бурятии победили на турнире Иркутской области
Общество, Фото:
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