В соревнованиях победила команда Загорска
На прошлой неделе в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по волейболу сидя среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Победителем соревнований стала команда Загорска, которая в финале обыграла команду Железнодорожного района. На третьем месте расположилась команда Советского района, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
- Чемпионат республики стал одним из самых ожидаемых соревнований этого года и собрал три команды, хотя ежегодно в турнире принимают участие более десяти команд республики. Однако стоить отметить, что сборная Бурятии по волейболу сидя принимает активное участие в различных стартах и совсем недавно наша команда выиграла турнир Иркутской области, – поделился президент федерации спорта лиц с ПОДА Александр Ефимчук.
В Бурятии состоялся чемпионат по волейболу сидя
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