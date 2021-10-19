В Бурятии состоялся чемпионат по волейболу сидя

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В соревнованиях победила команда Загорска



На прошлой неделе в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по волейболу сидя среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.



Победителем соревнований стала команда Загорска, которая в финале обыграла команду Железнодорожного района. На третьем месте расположилась команда Советского района, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



- Чемпионат республики стал одним из самых ожидаемых соревнований этого года и собрал три команды, хотя ежегодно в турнире принимают участие более десяти команд республики. Однако стоить отметить, что сборная Бурятии по волейболу сидя принимает активное участие в различных стартах и совсем недавно наша команда выиграла турнир Иркутской области, – поделился президент федерации спорта лиц с ПОДА Александр Ефимчук.

