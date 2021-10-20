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В Бурятии с виновницы ДТП взыскали полмиллиона за моральный вред

В Бурятии с виновницы ДТП взыскали полмиллиона за моральный вред
Общество,  Фото:pixabay.com
Произошло ДТП с участием автобуса и легковушки

В Бурятии судебные приставы Курумканского районного отделения взыскали с виновницы ДТП компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей.

Как стало известно из приговора суда, авария произошла на трассе Улан-Удэ-Курумкан зимой. Женщина, не в достаточной степени оценив сложные дорожные условия, допустила занос машины и потеряла контроль за направлением его движения.

В результате заноса автомобиль выехал на «встречку», где столкнулся с автобусом. За возмещением компенсации морального вреда потерпевшая, находившаяся в этом автобусе, обратилась в суд.

– В службе судебных приставов в отношении виновницы ДТП было возбуждено исполнительное производство. В связи с неуплатой долга в добровольном порядке, судебным приставом было принято решение о наложении ареста на имеющееся транспортное средство должника – автомобиль Toyota Allion, - отмечает Касьяна Иванова, начальник Курумканского районного отделения УФССП России по Бурятии.

Во избежание ареста авто женщина в кратчайшие сроки изыскала сумму задолженности в полном объёме и внесла их на депозитный счёт. Кроме того, за несвоевременное исполнение решения суда должница оплатила исполнительский сбор в размере 35 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.

ДТП моральный вред

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