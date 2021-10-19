В ДФО погашена задолженность перед предпринимателями по исполненным контрактам на 1,4 млрд

Прокурорами принимались меры по понуждению к оплате заказчиками исполненных государственных и муниципальных контрактов
По требованию прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе в этом году перед субъектами предпринимательства погашена задолженность по исполненным контрактам на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.
Прокурорами во всех субъектах РФ в округе принимались меры по понуждению к оплате заказчиками исполненных государственных и муниципальных контрактов. В результате принятых органами прокуратуры мер реагирования хозяйствующим субъектам оплачены долги в Республике Саха (Якутия) – 438,5, Приморском крае – 312, Хабаровском крае – 290, Забайкальском крае – 208,6, Амурской области – 112, Республике Бурятия – 75,6, Магаданской – 55 и Сахалинской областях – 20 млн. рублей.
К примеру, в городах Корсакове и Углегорске Сахалинской области по результатам рассмотрения представлений прокуратуры погашена задолженность перед субъектами предпринимательства в размере более 16,4 млн. рублей, образовавшаяся у МБУ Углегорска «Управление дорожно-транспортным хозяйством» за поставку топлива и департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа за поставку контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов.
В Приморском крае должностное лицо краевого предприятия «Примтеплоэнерго» в связи с наличием задолженности по исполненным контрактам перед хозяйствующими субъектами по результатам рассмотрения 3 возбужденных прокурором административных дел привлечено к ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 90 тысяч рублей.
В Магаданской области перед бизнес-сообществом оплачена задолженность в размере свыше 25 млн. рублей по контрактам с бюджетными учреждениями областного центра на содержание и благоустройство территории города.
В Дульдургинском районе Забайкальского края и Баргузинском районе Бурятии после вмешательства прокуратуры ликвидирована задолженность медицинских организаций перед предпринимателями по госконтрактам на поставку для своих нужд тепловой энергии, продуктов питания, расходных медицинских материалов, а также оказание услуг связи в размере около 8 млн. рублей, сообщили в управлении Генеральной прокуратуры России по ДФО.
В ДФО погашена задолженность перед предпринимателями по исполненным контрактам на 1,4 млрд
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