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Десантники Улан-Удэ выиграли чемпионат ВС РФ по ориентированию

Десантники Улан-Удэ выиграли чемпионат ВС РФ по ориентированию
Общество,  Фото:группа «Ориентировщики Бурятии»
Победителями стали Дмитрий Патрин, Иван Кучменко и Михаил Кулешов

С 14 по 18 октября в Геленджике прошёл чемпионат Вооружённых сил Российской Федерации по спортивному ориентированию. К участию в соревнованиях было допущено 109 спортсменов. В чемпионате приняли участие команды Западного, Восточного, Южного, Центрального военных округов, команда воздушно-десантных войск, воздушно-космических войск, команда ракетных войск стратегического назначения и команда двенадцатого главного управления министерства обороны Российской Федерации.

В третий день соревнований, 17 октября, команда ВДВ из Улан-Удэ в составе Дмитрия Патрина, Ивана Кучменко и Михаила Кулешова в упорной борьбе выиграла трёхэтапную эстафету на 3,9 км. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

Напомним, что в прошлом году эта же команда выиграла эстафету в чемпионате ВДВ по спортивному ориентированию.
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