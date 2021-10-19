Победителями стали Дмитрий Патрин, Иван Кучменко и Михаил Кулешов
С 14 по 18 октября в Геленджике прошёл чемпионат Вооружённых сил Российской Федерации по спортивному ориентированию. К участию в соревнованиях было допущено 109 спортсменов. В чемпионате приняли участие команды Западного, Восточного, Южного, Центрального военных округов, команда воздушно-десантных войск, воздушно-космических войск, команда ракетных войск стратегического назначения и команда двенадцатого главного управления министерства обороны Российской Федерации.
В третий день соревнований, 17 октября, команда ВДВ из Улан-Удэ в составе Дмитрия Патрина, Ивана Кучменко и Михаила Кулешова в упорной борьбе выиграла трёхэтапную эстафету на 3,9 км. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
Напомним, что в прошлом году эта же команда выиграла эстафету в чемпионате ВДВ по спортивному ориентированию.
Десантники Улан-Удэ выиграли чемпионат ВС РФ по ориентированию
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