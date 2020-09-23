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Команда из Бурятии выиграла чемпионат ВДВ по ориентированию

Команда из Бурятии выиграла чемпионат ВДВ по ориентированию
Общество,  Фото:группа «Ориентировщики Бурятии»
У ориентировщиков соединения ВДВ из Улан-Удэ первое место в личных гонках и в эстафете

С 15 по 18 сентября в Рязани прошёл чемпионат воздушно-десантных войск по спортивному ориентированию. В программу чемпионата входили следующие дисциплины: кросс-классика, кросс-лонг и трёхэтапная эстафета.

В соревнованиях принимали участие 11 команд сильнейших ориентировщиков ВДВ со всей страны. Ориентировщики из Бурятии заняли первое общекомандное место.

В личных гонках Михаил Кулешов занял первое место во второй день соревнований и третье место в первый. По итогам двух дней соревнований по сумме времени он стал чемпионом ВДВ.

В эстафете команда в составе Дмитрия Патрина, Ивана Кучменко и Михаила Кулешова заняла первое место, опередив команду из Уссурийска, ставшую второй, более чем на 12 минут. Также за нашу команду 1 и 2 день успешно бежал Сергей Меренцов, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
спортивное ориентирование спорт чемпионат ВДВ Бурятия Улан-Удэ военнослужащие
 
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