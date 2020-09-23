Команда из Бурятии выиграла чемпионат ВДВ по ориентированию

У ориентировщиков соединения ВДВ из Улан-Удэ первое место в личных гонках и в эстафете



С 15 по 18 сентября в Рязани прошёл чемпионат воздушно-десантных войск по спортивному ориентированию. В программу чемпионата входили следующие дисциплины: кросс-классика, кросс-лонг и трёхэтапная эстафета.



В соревнованиях принимали участие 11 команд сильнейших ориентировщиков ВДВ со всей страны. Ориентировщики из Бурятии заняли первое общекомандное место.



В личных гонках Михаил Кулешов занял первое место во второй день соревнований и третье место в первый. По итогам двух дней соревнований по сумме времени он стал чемпионом ВДВ.



В эстафете команда в составе Дмитрия Патрина, Ивана Кучменко и Михаила Кулешова заняла первое место, опередив команду из Уссурийска, ставшую второй, более чем на 12 минут. Также за нашу команду 1 и 2 день успешно бежал Сергей Меренцов, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

