У ориентировщиков соединения ВДВ из Улан-Удэ первое место в личных гонках и в эстафете
С 15 по 18 сентября в Рязани прошёл чемпионат воздушно-десантных войск по спортивному ориентированию. В программу чемпионата входили следующие дисциплины: кросс-классика, кросс-лонг и трёхэтапная эстафета.
В соревнованиях принимали участие 11 команд сильнейших ориентировщиков ВДВ со всей страны. Ориентировщики из Бурятии заняли первое общекомандное место.
В личных гонках Михаил Кулешов занял первое место во второй день соревнований и третье место в первый. По итогам двух дней соревнований по сумме времени он стал чемпионом ВДВ.
В эстафете команда в составе Дмитрия Патрина, Ивана Кучменко и Михаила Кулешова заняла первое место, опередив команду из Уссурийска, ставшую второй, более чем на 12 минут. Также за нашу команду 1 и 2 день успешно бежал Сергей Меренцов, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
Команда из Бурятии выиграла чемпионат ВДВ по ориентированию
Общество, Фото:
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