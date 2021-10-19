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Большинство жителей Бурятии ходят на работу ради денег

Большинство жителей Бурятии ходят на работу ради денег
Общество,  Фото:pexels.com
HeadHunter выяснил, зачем жители Бурятии ходят на работу

Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Дальнего Востока, в том числе из Бурятии, и выяснила, получают ли они удовольствие от работы и зачем она им нужна.

Основная причина, конечно же, деньги – 84% опрошенных сообщили, что работают ради денег. Половина жителей Бурятии считает важным фактором самореализацию. Кроме того, 47% работа нужна для опыта, а 34% ответили, что трудятся ради саморазвития. 25% признались, что работают ради семьи, 19% - ради любимого дела. 9% указали в качестве причины, по которой они ходят на работу, признание и уважение окружающих.

И всего 3% сообщили, что в работе для них важно общение. Кстати, тех, кто работает ради любимого дела, больше всего среди представителей сфер «искусство, развлечения, масс-медиа» и «наука, образование». Для них же, важнее, чем для других, фактор самореализации на работе.

На вопрос о том, доставляет ли нынешняя/последняя работа удовольствие, положительно ответили 44% респондентов из Бурятии 41% признались, что работа не приносит приятных эмоций, 16% затруднились ответить. Чаще других удовольствие от своей работы получают юристы, а также представители сфер «искусство, развлечения, масс-медиа», «строительство, недвижимость» и «управление персоналом». Те, кому работа однозначно не приносит удовольствия, чаще всего встречаются в сферах «производство, сельское хозяйство» и «транспорт, логистика».

исследования

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