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Валерий Амагыров победил в конкурсе на должность замминистра здравоохранения Бурятии

Валерий Амагыров победил в конкурсе на должность замминистра здравоохранения Бурятии
Общество,  Фото:"Джида-инфо"
Опубликованы итоги второго этапа конкурса

Валерий Амагыров победил в конкурсе на замещение вакантной должности заместителя министра здравоохранения Бурятии - председателя Комитета финансовой и организационно-правовой работы. Информация об итогах конкурса появилась на сайте правительства республики.

- По итогам конкурса Правительственная конкурсная комиссия признаёт победителем Амагырова Валерия Павловича, - говорится здесь.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2021 года Валерий Амагыров, известный в Бурятии врач, более десяти лет возглавлявший БСМП, был назначен временно исполняющим обязанности главного врача Баргузинской центральной районной больницы.

Назначение было вызвано длительной болезнью действующего главврача Алексея Карлова.


врачи минздрав

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