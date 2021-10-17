В Бурятии врача обязали вернуть часть выплаты в миллион рублей

Специалист расторг договор до истечения пятилетнего срока



В ходе разбирательства дела установлено, что между министерством здравоохранения Бурятии и врачом районной больницы был заключен договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в миллион рублей. По условиям договора, специалист должен был отработать в селе пять лет.



При этом, документом предусмотрено, что в случае прекращения трудового договора до истечения 5-летнего срока медицинский работник должен возместить часть выплаты в размере пропорционально неотработанному времени, а также выплатить неустойку.



Из представленных документов следовало, что ответчик по делу расторг заключенный с районной больницей трудовой договор до истечения 5-летнего срока с момента получения выплаты и средства в установленный законом срок не возвратил.



- С учётом изложенного, суд принял решение о взыскании части единовременной компенсационной выплаты пропорционально неотработанному периоду времени и неустойку за каждый день просрочки возврата денежной суммы, - сообщили в Верховном суде.



