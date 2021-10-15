В Бурятии спасатели ищут утонувшего мужчину





Работы продолжаются сегодня, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





13 октября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на поиски пропавшего мужчины. Со слов очевидцев, мужчина утонул на озере Борже Еравнинского района.Накануне, 14 октября, спасатели доехали до населённого пункта Хуртэй и встретились с родственниками пропавшего рыбака. После этого они прибыли на место поиска: обследовали часть акватории озера, однако поиск результатов не дал.