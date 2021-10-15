В Бурятии спасатели ищут утонувшего мужчину

14 октября спасатели обследовали часть акватории озера, однако поиск результатов не дал
13 октября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на поиски пропавшего мужчины. Со слов очевидцев, мужчина утонул на озере Борже Еравнинского района.
Накануне, 14 октября, спасатели доехали до населённого пункта Хуртэй и встретились с родственниками пропавшего рыбака. После этого они прибыли на место поиска: обследовали часть акватории озера, однако поиск результатов не дал.
Работы продолжаются сегодня, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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