Виталий Соболев участвует в чемпионате Европы
Спортсмен из Бурятии Виталий Соболев в составе сборной России по волейболу сидя участвует в чемпионате Европы, который пройдёт с 17 по 19 октября в Турции. Игрокам сборной предстоит сыграть с командами из Чехии, Хорватии и Словении. Всего в соревнованиях примут участие команды из 16 стран - 11 женских и 16 мужских сборных, сообщили в пресс-службе министерства спорта Бурятии.
Спортивный путь Виталия начался после трагедии. Пять лет назад молодой человек попал под поезд в Самаре. Уже после получения протеза, Виталий начал тренироваться в зале одной из школ города под руководством Олега Тонкопрядченко. Спортсмен не пропускал ни одни соревнования, которые проводились в Улан-Удэ, показывая достойные результаты. При этом он никогда не играл в волейбол профессионально.
Успех в этом виде спорта ему пришёл после участия команды Бурятии по волейболу сидя в Чемпионате России в марте этого года. Там его заметил главный тренер сборной Александр Овсянников, который пригласил Виталия на одну из тренировок. На удивление спортсмену его пригласили в состав сборной̆ страны.
«Сборы, активные тренировки и игра с настоящими профессионалами – это то, через что прошёл спортсмен за эти полгода. И теперь Виталий играет в сборной России на Чемпионате Европы. Пример и гордость Бурятии», - отмечают в республиканском минспорта.
- Мы с сыном его очень поддерживаем, верим и ждём, что он приедет домой с победой. Ещё я благодарна тренеру Олегу Николаевичу за поддержку и помощь, и за то, что взялся тренировать ребят, - поделилась супруга спортсмена Галина.
Спортсмен из Бурятии попал в состав сборной России по волейболу сидя
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