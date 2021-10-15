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Животные в улан-удэнском музее готовятся к зиме

Животные в улан-удэнском музее готовятся к зиме
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива; etno_museum03
Зверей усиленно кормят и утепляют помещения

Обитатели живого уголка в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ готовятся к зиме. Животных начали усиленно кормить, увеличивая рацион питания.

- Наши медведи, к примеру, набрали хорошую кондицию для спячки. Сейчас у них снизился аппетит. В ближайшее время медведи отправятся спать в берлогу. Для яков, верблюдов, свиней, пятнистых оленей, лошадей и пони увеличили комбикорма и корнеплоды, - сообщили в музее.

7 октября сотрудники музея организовали выездную заготовку ягеля для северных оленей. На зимний период приобретены 43 тонны сена, остальные корма - мясо, рыба, субпродукты, овощи, фрукты, комбикорма - будут закупаться по мере необходимости.

Также были подготовлены зимние помещения для теплолюбивых животных и птиц, провели уборку и дезинфекцию для комфортной зимовки.




- Выражаем благодарность опекунам за постоянную помощь и поддержку! Особо хотим отметить наших посетителей, которые не остались в стороне и привозили витамины со своего сада и огорода для животных, необходимые перед зимой, - отметили в музее.

Сотрудники музея надеются, что зима для животных пройдёт спокойно, какой бы суровой она не была.




животные этнографический музей

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