Животные в улан-удэнском музее готовятся к зиме





7 октября сотрудники музея организовали выездную заготовку ягеля для северных оленей. На зимний период приобретены 43 тонны сена, остальные корма - мясо, рыба, субпродукты, овощи, фрукты, комбикорма - будут закупаться по мере необходимости.



Также были подготовлены зимние помещения для теплолюбивых животных и птиц, провели уборку и дезинфекцию для комфортной зимовки.





















Обитатели живого уголка в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ готовятся к зиме. Животных начали усиленно кормить, увеличивая рацион питания.- Наши медведи, к примеру, набрали хорошую кондицию для спячки. Сейчас у них снизился аппетит. В ближайшее время медведи отправятся спать в берлогу. Для яков, верблюдов, свиней, пятнистых оленей, лошадей и пони увеличили комбикорма и корнеплоды, - сообщили в музее.- Выражаем благодарность опекунам за постоянную помощь и поддержку! Особо хотим отметить наших посетителей, которые не остались в стороне и привозили витамины со своего сада и огорода для животных, необходимые перед зимой, - отметили в музее.Сотрудники музея надеются, что зима для животных пройдёт спокойно, какой бы суровой она не была.