Житель Бурятии угнал КамАЗ, чтобы добраться домой



Днём 13 августа двое жителей Курумканского района направлялись на попутном транспорте домой из села Максимиха.



Находясь на дороге Улан-Удэ–Курумкан, недалеко от села Макаринино мужчины ожидали попутный транспорт. Один из них обратил внимание на припаркованный недалеко от дороги КамАЗ и решил поговорить с водителем. Подойдя ближе, мужчина заметил, что водителя нет, а ключи оставлены в замке зажигания. Он сел за руль самосвала и совершил угон. Подъехав к своему товарищу, позвал его в кабину, при этом не сообщив приятелю о противоправности своих действий.



Вернувшийся спустя несколько минут водитель не обнаружил своего автомобиля на месте парковки и сообщил в полицию.



Спустя пять километров машина была остановлена дорожными рабочими. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали приятелей.



Следователю мужчина признался, что был пьян и хотел поскорее добраться домой.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

