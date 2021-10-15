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Житель Бурятии угнал КамАЗ, чтобы добраться домой

Житель Бурятии угнал КамАЗ, чтобы добраться домой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Машину остановили спустя пять километров

Днём 13 августа двое жителей Курумканского района направлялись на попутном транспорте домой из села Максимиха.

Находясь на дороге Улан-Удэ–Курумкан, недалеко от села Макаринино мужчины ожидали попутный транспорт. Один из них обратил внимание на припаркованный недалеко от дороги КамАЗ и решил поговорить с водителем. Подойдя ближе, мужчина заметил, что водителя нет, а ключи оставлены в замке зажигания. Он сел за руль самосвала и совершил угон. Подъехав к своему товарищу, позвал его в кабину, при этом не сообщив приятелю о противоправности своих действий.

Вернувшийся спустя несколько минут водитель не обнаружил своего автомобиля на месте парковки и сообщил в полицию.

Спустя пять километров машина была остановлена дорожными рабочими. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали приятелей.

Следователю мужчина признался, что был пьян и хотел поскорее добраться домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
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