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Трое челябинцев украли в Бурятии золото с месторождения

Трое челябинцев украли в Бурятии золото с месторождения
Общество,  Фото:pexels.com
Уголовные дела переданы в суд

В Челябинской области завершены уголовные дела, возбужденные за кражу и незаконный оборот драгоценных металлов.

По версии следствия, три жителя Челябинской области, в возрасте от 33 до 40 лет, работая вахтовым методом на золоторудном месторождении в Бурятии, находясь в штольне, принадлежащей золотодобывающей компании, обнаружили золотую жилу. Оттуда они украли золотосодержащий концентрат общей массой не менее 866,69 граммов, из которых масса золота составила 725,91 граммов и серебра – 34,03.

В дальнейшем соучастники, используя железнодорожный транспорт, не имея соответствующего разрешения на хранение и перевозку драгоценных металлов, в своих личных вещах, перевезли золотосодержащую руду в Челябинск, где были задержаны оперативниками УЭБиПК регионального ГУ МВД совместно с коллегами из областного УФСБ.

В ходе обыска у фигурантов обнаружено и изъято пять свёртков незаконно добытого золотосодержащего песка, на общую сумму более трёх миллионов рублей.

На период следствия обвиняемые находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. 
кража золото

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