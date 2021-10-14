Уголовные дела переданы в суд
В Челябинской области завершены уголовные дела, возбужденные за кражу и незаконный оборот драгоценных металлов.
По версии следствия, три жителя Челябинской области, в возрасте от 33 до 40 лет, работая вахтовым методом на золоторудном месторождении в Бурятии, находясь в штольне, принадлежащей золотодобывающей компании, обнаружили золотую жилу. Оттуда они украли золотосодержащий концентрат общей массой не менее 866,69 граммов, из которых масса золота составила 725,91 граммов и серебра – 34,03.
В дальнейшем соучастники, используя железнодорожный транспорт, не имея соответствующего разрешения на хранение и перевозку драгоценных металлов, в своих личных вещах, перевезли золотосодержащую руду в Челябинск, где были задержаны оперативниками УЭБиПК регионального ГУ МВД совместно с коллегами из областного УФСБ.
В ходе обыска у фигурантов обнаружено и изъято пять свёртков незаконно добытого золотосодержащего песка, на общую сумму более трёх миллионов рублей.
На период следствия обвиняемые находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Трое челябинцев украли в Бурятии золото с месторождения
Общество, Фото:
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