В Улан-Удэ завершается реконструкция Национальной библиотеки

Общество, Фото: управление капитального строительства правительства Бурятии

Объект планируется сдать в конце года



Строительная готовность объекта составляет 75%. Завершается внутренняя отделка: покраска стен, монтаж подвесных потолков, половой плитки. На территории идут работы по благоустройству, готовы площадки под асфальтирование и прокладку тротуарных дорожек. Реконструкция начались в 2020 году, к концу этого года её планируют завершить. Об этом сообщили в управлении капитального строительства правительства Бурятии.



На сегодня подрядной организацией ООО «Бурятпроектреставрация» усилены фундаменты, существующий каркас здания. Завершены устройство железобетонного каркаса, армирование фундаментов, стен и колонн цокольного этажа, бетонирование усиления перекрытий, кирпичных перегородок, стяжка полов. Оштукатурены стены 1, 2, 3-го этажей. Произведён монтаж металлоконструкций 4-го этажа, стеновых панелей 4-го этажа, оконных блоков, покрытия кровли. Из инженерных систем готовы «телелифт», водопровод, система отопления, транзитная канализация. Завершён монтаж металлоконструкций лифтовой шахты, подъёмника.



Начальник УКС Анатолий Урбанов рассказал, что сейчас завершают прокладку воздуховодов вентиляции и дымоудаления, внутренние электроснабжение и электроосвещение. Также остаются работы по монтажу композитных панелей фасада, он готов на 95%, и благоустройству территории.



- Количество рабочих на объекте – 45 человек. Идут работы по благоустройству, подготовили площадки под асфальтирование, прокладку тротуарных дорожек. На этажах завершается внутренняя отделка: покраска стен, монтаж подвесных потолков и плитки полов. Готовность объекта – около 75%, по срокам – сдаём к концу года, - комментирует Анатолий Урбанов.



Прораб объекта Дмитрий Пензин отмечает, что реконструкция сложнее, чем строительство нового здания.



- При реконструкции никогда не знаешь, с чем можешь столкнуться на очередном этапе работ. Практически 2 раза в неделю на участке работает проектировщик. Так, например, при вскрытии отделки выяснялось, что кирпич разрушается, пришлось его восстанавливать. У нас это не первый объект по реконструкции, опыт есть, стараемся всё сделать качественно и в срок, - делится прораб.



Здание Национальной библиотеки имеет пять корпусов, из которых четыре корпуса – новое строительство, а один – реконструкция существующего трёхэтажного блока. Реконструкция включает в себя частичную перепланировку и усиление конструкций здания. Обновлённый корпус библиотеки будет оснащен новейшим и современным оборудованием. На первом этаже разместится центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, в т.ч. слепых, слабовидящих, инвалидов-колясочников. Книжный фонд будет составлять 1,5 млн томов. Библиотека будет оснащена системой «телелифт» - монорельсовой транспортной системой доставки книг из книгохранилища к читателям. Количество пользовательских мест составит 1030.

