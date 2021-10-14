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В Бурятии благоустраивают парк возле 41-метровой статуи божества

В Бурятии благоустраивают парк возле 41-метровой статуи божества
Общество,  Фото:скриншот
Создаются смотровые площадки

Парк религиозно-познавательного туризма «Арьяа-Баала» обретает свои очертания. Об этом сообщается в паблике администрации Закаменского района (my_zakamna) в соцсети.

Чтобы проследить за ходом работ, в Санагу приехала заместитель руководителя администрации Закаменского района по экономике Александра Осокина. Совместно с подрядчиком, контракт на выполнение работ с которым был заключен ещё в августе, были рассмотрены варианты того, как желающие смогут пройти к монументу или спуститься к озеру.

На территории парка начаты работы по устройству пешеходной тропы. Создаются смотровые площадки, которых по завершении реализации проекта благоустройства будет четыре. Первая расположится чуть выше дацана, проехать или взойти на которую смогут, в том числе, маломобильные граждане. Вторая площадка даст возможность отдохнуть туристам на пути к молитвенному дому, в котором паломникам представится возможность уединиться со своими мыслями, третью установят ещё у одного живописного места - близлежащего озера, где в летнее время обитает лебединая стая. И четвёртая площадка встретит гостей парка уже непосредственно перед статуей у её вершины.

Проектом также предусмотрено создание тропы для молодёжи с более экстремальным подъёмом к монументу Будды сострадания. К слову, одну из площадок планируют оборудовать стеклянным навесом для того, чтобы, глядя на небо, услышать астропрогноз и увидеть расположение звезд в определённые периоды.

- Туристско-паломнический проект «Парк религиозно-познавательного туризма «Арьяа-Баала» реализуется в Санаге с 2018 года. За это время проведена колоссальная работа. Более 6 миллионов собрали на благотворительных концертах и марафонах. Пожертвования продолжают поступать и в настоящее время. Администрация Закаменского района выиграла грант министерства туризма Бурятии и получила на благоустройство места, прилегающего к территории туристического показа, 4 млн рублей. Софинансирование по 500 тысяч рублей будет выделено из местного бюджета и средств благотворительного фонда «Нэгэдэл», - рассказывает Александра Осокина.

- Напомним, Арьяа-Баала («Владыка взирающий») - один из главных божеств буддийского пантеона, наиболее почитаемый в Бурятии. Место под монумент выбрали неслучайно. Село Санага является одним из самых крупных бурятских сёл не только в Закаменском районе, но и в республике. Оно расположено в 79 километрах от районного центра - города Закаменска. В непосредственной близости от села (с западной стороны - 32 км, с юго-западной - 22 км) проходит государственная граница с Монголией. Расстояние от Санаги до Улан-Удэ по автомобильной дороге - 504 километра, - отмечают в паблике.

Уже сейчас выполненная статуя Арьяа-Баала установлена: её ширина составляет 28 метров, высота в рельефе - 2,5 метра. После открытия парка религиозно-познавательного туризма это место обещает стать не только местом поклонения всех буддистов страны, но и точкой притяжения туристов из разных регионов России.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом в Бурятии завершилась установка уникального монумента божества Арьяа-Баала в селе Санага Закаменского района - в местности «Нур» недалеко от Санагинского дацана.

Монументальное сооружение божества Арьяа Баала высотой 41 метр, шириной 28 метров. Для того, чтобы перевезти статую, которую возводили в пригороде Улан-Удэ, её разделили на 35 частей.
статуя туризм

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