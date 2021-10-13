В Бурятии в полуфабрикатах нашли сальмонеллу

Информация передана в управление Роспотребнадзора по Свердловской области



В этом году в ходе 467 контрольно-надзорных мероприятий проверены изделия из мяса, в том числе и кулинарные изделия на показатели качества и безопасности.



- Более 600 образцов мясной продукции исследовано лабораторными методами на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Доля образцов продукции, не соответствующих микробиологическим показателям безопасности, составила 1,9%, что значительно ниже аналогичного показателя за предыдущие годы.



Продукции, не соответствующей нормативам по содержанию антибиотиков и токсичных элементов, не выявлено.



- Следует отметить, что по результатам мониторинга качества и безопасности пищевой продукции в двух образцах куриного мяса обнаружено наличие сальмонелл – в полуфабрикатах «Бедро куриное торговой марки «Здоровая ферма» (изготовитель – АО «Уралбройлер») и «Бедро куриное» (изготовитель – ООО «Уральская мясная компания»), - сообщили в управлении.



Для принятия мер в отношении производителя информация передана в управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



- По установленным нарушениям в сфере оборота мясной продукции наложено 46 административных штрафов на общую сумму более 400 тысяч рублей. Должностными лицами управления выданы предписания о недопущении оборота некачественной мясной продукции и устранении нарушений санитарного законодательства с контролем в установленные сроки, - заключили в ведомстве.

