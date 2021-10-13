 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 октября

12 октября

Популярное

Жительнице Читы исполнилось 102 года

Жительнице Читы исполнилось 102 года
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Черновского района Читы
Именинница за всю свою жизнь ни разу не была в поликлинике

В Чите жительнице посёлка КСК, ветерану Великой Отечественной войны Устинье Фроловне Силинской исполнилось 102 года. В день рождения, 12 октября, с подарком и поздравлениями к имениннице приехали представители администрации Черновского района столицы Забайкалья.

Родилась Устинья Фроловна в 1919 году в Акшинском районе Читинской области. В семье было 5 дочерей. Кстати, она не единственный долгожитель в семье, крепкое здоровье здесь передаётся по наследству.

Трудовой путь именинницы начался с колхоза. В 1945 году ей довелось работать санитаркой в госпитале в Маньчжурии. Потом судьба забросила молодую женщину на Сахалин, где Устинье пришлось освоить профессию судового повара. Личный состав гражданских судов она кормила в течение 15 лет. Затем она переехала в Курорт Дарасун и устроилась в пекарню, где проработала до ухода на пенсию. Свою любовь к поварскому делу она привила своему сыну Владимиру.

Как сообщает пресс-служба администрации Черновского района Читы, Устинья Фроловна, обладает прекрасным здоровьем и памятью. По словам родственников, она за свою долгую жизнь ни разу не была в поликлинике и живёт так долго благодаря позитивному взгляду на жизнь.
Чита долгожитель ветераны ВОВ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Модельеру из Бурятии вручили спецприз конкурса «Сибирский кутюрье»
Модельеру из Бурятии вручили спецприз конкурса «Сибирский кутюрье»
Общество, 13.10.2021
Коллекция Игоря Сарапулова получил приз «За сохранение национальных традиций»
Пауэрлифтеры Бурятии выиграли чемпионат и первенство ДФО
Пауэрлифтеры Бурятии выиграли чемпионат и первенство ДФО
Общество, 13.10.2021
Сборная республики завоевала 46 медалей
В Бурятии «чёрные» лесорубы сбежали, увидев авто полицейских
В Бурятии «чёрные» лесорубы сбежали, увидев авто полицейских
Общество, 13.10.2021
Мужчина попросил вывезти незаконно вырубленные деревья своего знакомого
В Иркутской области после суда в учреждении заменили столы в пищеблоке
В Иркутской области после суда в учреждении заменили столы в пищеблоке
Общество, 13.10.2021
Пищеблок не отвечал всем санитарным требованиям 
В лесах Бурятии пройдут профилактические выжигания
В лесах Бурятии пройдут профилактические выжигания
Общество, 13.10.2021
Жители республики в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами
В Бурятии управляющая компания лишилась лицензии
В Бурятии управляющая компания лишилась лицензии
Общество, 13.10.2021
Управляющая организация неоднократно в течение года не исполняла выданные предписания
Полицейские Бурятии задержали 28 человек, находящихся в федеральном розыске
Полицейские Бурятии задержали 28 человек, находящихся в федеральном розыске
Общество, 13.10.2021
В других регионах России задержаны преступники из Бурятии 
Ангарчанки потеряли более 230 тысяч на «инвестициях»
Ангарчанки потеряли более 230 тысяч на «инвестициях»
Общество, 13.10.2021
Женщины не сразу поняли, что стали жертвами обмана 
Более 90 единиц спецтехники будут работать на федеральных дорогах
Более 90 единиц спецтехники будут работать на федеральных дорогах
Общество, 13.10.2021
Проведена проверка снегоуборочной техники и её готовности к интенсивной работе
Житель Бурятии избил до смерти мать
Житель Бурятии избил до смерти мать
Общество, 13.10.2021
Мужчина часто выпивал с мамой
В Бурятии выбирают «Народного участкового»
В Бурятии выбирают «Народного участкового»
Общество, 13.10.2021
Голосование завершится на этой неделе 
В Бурятии сотрудники Тункинской больницы проводят обход домов
В Бурятии сотрудники Тункинской больницы проводят обход домов
Общество, 13.10.2021
Вакцинация - залог создания коллективного иммунитета, говорят врачи
В Бурятии конфисковали почти две тысячи пачек сигарет
В Бурятии конфисковали почти две тысячи пачек сигарет
Общество, 13.10.2021
Назначено штрафов на 482 тысячи рублей
«Это просто пришлось к слову»: В Бурятии в соцсетях разгорелся скандал, связанный с блогером
«Это просто пришлось к слову»: В Бурятии в соцсетях разгорелся скандал, связанный с блогером
Общество, 13.10.2021
Instagram-блогер выложила снимок своего опухшего лица и подписала его «Краса Бурятии»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^