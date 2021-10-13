Именинница за всю свою жизнь ни разу не была в поликлинике
В Чите жительнице посёлка КСК, ветерану Великой Отечественной войны Устинье Фроловне Силинской исполнилось 102 года. В день рождения, 12 октября, с подарком и поздравлениями к имениннице приехали представители администрации Черновского района столицы Забайкалья.
Родилась Устинья Фроловна в 1919 году в Акшинском районе Читинской области. В семье было 5 дочерей. Кстати, она не единственный долгожитель в семье, крепкое здоровье здесь передаётся по наследству.
Трудовой путь именинницы начался с колхоза. В 1945 году ей довелось работать санитаркой в госпитале в Маньчжурии. Потом судьба забросила молодую женщину на Сахалин, где Устинье пришлось освоить профессию судового повара. Личный состав гражданских судов она кормила в течение 15 лет. Затем она переехала в Курорт Дарасун и устроилась в пекарню, где проработала до ухода на пенсию. Свою любовь к поварскому делу она привила своему сыну Владимиру.
Как сообщает пресс-служба администрации Черновского района Читы, Устинья Фроловна, обладает прекрасным здоровьем и памятью. По словам родственников, она за свою долгую жизнь ни разу не была в поликлинике и живёт так долго благодаря позитивному взгляду на жизнь.
Жительнице Читы исполнилось 102 года
Общество, Фото:
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