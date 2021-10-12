В Улан-Удэ приюту «Кот и пёс» лесники доставили опилки





Республиканское агентство лесного хозяйства и лесопользователи продолжают оказывать поддержку собачьим приютам. Так, в приют «Кот и пёс» в Улан-Удэ поступила партия опилок. Доставку организовали сотрудники Иволгинского лесхоза и лесопользователями Иволгинского района.- Лесхозы и лесопользователи не первый раз помогают приюту. Раньше привозили пиломатериал, столбы с разных районов республики. Начиная с лета специалисты привезли в приют около 15 кубометров опилок. Конечно же, пытаемся оказывать посильную помощь, - рассказал Дмитрий Баклашкин, первый замруководителя республиканского агентства лесного хозяйства.Лесники отмечают, каждый желающий может помощь собачьему приюту самостоятельно, ведь животные нуждаются не только в тепле, но и в пище, уходе. «Помочь собачьим приютам просто, а для того, чтобы подарить жизнь братьям нашим меньшим, важно действовать сообща», - отмечают в пресс-службе РАЛХ.