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В Бурятии вскрыли квартиру, чтобы спасти бабушку

В Бурятии вскрыли квартиру, чтобы спасти бабушку
Общество,  Фото:pixabay.com
Пенсионерка нуждалась в помощи врачей

Накануне, 11 октября, поступило сообщение от мужчины о том, что в Гусиноозёрске его пожилая родственница, нуждающаяся в помощи, находится в закрытой квартире.

На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Вместе с полицейскими с помощью специнструмента они вскрыли дверь. В квартире была обнаружена 85-летняя пенсионерка с признаками травмы головы. Вероятно, она ударилась при падении.

Пострадавшая была передана сотрудникам скорой помощи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

спасатели

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