В Бурятии вскрыли квартиру, чтобы спасти бабушку

Пенсионерка нуждалась в помощи врачей



Накануне, 11 октября, поступило сообщение от мужчины о том, что в Гусиноозёрске его пожилая родственница, нуждающаяся в помощи, находится в закрытой квартире.



На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Вместе с полицейскими с помощью специнструмента они вскрыли дверь. В квартире была обнаружена 85-летняя пенсионерка с признаками травмы головы. Вероятно, она ударилась при падении.



Пострадавшая была передана сотрудникам скорой помощи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



