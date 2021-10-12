Пенсионерка нуждалась в помощи врачей
Накануне, 11 октября, поступило сообщение от мужчины о том, что в Гусиноозёрске его пожилая родственница, нуждающаяся в помощи, находится в закрытой квартире.
На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Вместе с полицейскими с помощью специнструмента они вскрыли дверь. В квартире была обнаружена 85-летняя пенсионерка с признаками травмы головы. Вероятно, она ударилась при падении.
Пострадавшая была передана сотрудникам скорой помощи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии вскрыли квартиру, чтобы спасти бабушку
Общество, Фото:
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