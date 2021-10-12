Ожидается усиление ветра до 20 м/с
По информации Бурятского гидрометцентра, 13-14 октября при смещении атмосферного фронта ожидается ухудшение погоды. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами установление временного снежного покрова, усиление ветра до 15-20 м/с, понижение температуры воздуха на восемь и более градусов. На перевалах автодорог гололедица, снежные накаты.
В связи с этим резко возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекс, затруднением движения на автомобильных дорогах.
Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей региона соблюдать меры безопасности, автовладельцев, и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.
- В условиях ухудшения видимости во время выпадения осадков водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию. Помните также, что ваша безопасность во многом зависит от технического состояния вашего автомобиля, - напомнили в МЧС.
С понижением температуры необходимо уделять повышенное внимание печному отоплению, электрическим и газовым приборам. Не оставлять детей без присмотра
В Бурятии резко похолодает
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