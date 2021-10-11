Житель Бурятии почти 40 лет жил с деформированной головой

Мужчина страдал от редкой аномалии мозга сосудов головного мозга



Существует множество врождённых аномалий сосудов головного мозга, среди них встречаются как частые заболевания, так и очень редкие. Такие, например, как «перикраниальный синус»: когда у человека в головном мозге вены соединяются между собой, нарушаются венозный отток и кровообращение.



Как сообщили в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени, именно такой диагноз был поставлен жителю Бурятии.



В детстве врачи диагностировали у него дефект черепа. Специалисты выдвигали разные версии, но в цепочке обследований никто из докторов не ставил точку, продолжая направлять пациента в другие клиники к разным врачам.



- Я смирился с тем, что мне придётся терпеливо жить с патологией. Голова была деформирована, на лице постоянно появлялись гематомы. Наибольший дискомфорт возникал, когда я принимал горизонтальное положение. Состояние ухудшалось, снова прошёл обследование, полученные результаты отправил в Федеральный центр нейрохирургии Тюмени на заочную консультацию, — рассказал 39-летний мужчина.



Ответ из тюменской клиники пациенту пришёл быстро. Жителя республики пригласили на операцию. Как выяснилось, такое хирургическое вмешательство в сосудистом отделении Федерального центра нейрохирургии было проведено впервые.



- Сама патология возникает, когда формируется плод и его сосудистая система. У пациента был нарушен венозный отток в головном мозге. Сосуды наполняются кровью, выпячиваются, истончается черепная кость в месте очага. Мы провели операцию по разобщению вен, которые соединились, устранили косметический эффект черепа, — прокомментировал результат операции Владимир Кустов, заведующий сосудистым отделением Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, кандидат медицинских наук.



Врач сообщил, что операция сама по себе — технически несложная, и что такие вмешательства в Тюмени успешно проводят в детском отделении центра. Просто мужчине из Бурятии пришлось жить с этой патологией долго.



- Прошли синяки, виден результат по устранению дефекта черепа, пришёл сон. Я работаю начальником организационного отдела в районной администрации, теперь сил будет больше и на профессиональную деятельность, и воспитание троих детей, — отметил прооперированный.

