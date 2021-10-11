В Бурятии в новом детсаду обнаружили трещины

Прокуратура подтвердила нарушения строительных норм при возведении детского сада на 150 мест в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. После прокурорской проверки были внесены представления директору подрядной организации и начальнику УКС, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.



Новый детский сад в Нижнем Саянтуе построен по госпрограмме Бурятии «Развитие образования и науки». Общая стоимость объекта более 131 млн руб. Дошкольное учреждение планировали открыть в сентябре этого года. Перед намеченной приёмкой, в июле 2021-го, эксперты ОНФ проверили ход работ и выявили порядка 40 нарушений строительных норм.

Все материалы были направлены в прокуратуру и Счётную палату республики.







- Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Тарбагатайского района, - сообщили «Байкал-Daily» в прокуратуре Бурятии.







Прокурорская проверка, прошедшая с участием Роспотребнадзора, подтвердила доводы общественников. Асфальтовое покрытие около теневых навесов имело частичное разрушение, выявлены и следы разрушения грунта на территории учреждения. Дефекты полов в теневых навесах, деревянные конструкции не прошли должную подготовку и не имели гладкой поверхности, что не обеспечивало влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.На стенах в помещении двух групп здания на первом этаже были дефекты и трещины, на потолке музыкального здания – трещина. Над окном помещения группы второго этажа оконный откос имел нарушения в отделке. На окнах здания не было москитных сеток, дефекты и провалы грунта выявлены на искусственном покрытии спортивной площадки.Эксперт регионального отделения ОНФ в Бурятии Александр Гусев отметил, что «тенденция строить, чтобы потом переделывать», наблюдается не в первый раз. Контрольный рейд по детсаду общественники запланировали на конец октября.