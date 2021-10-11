В Улан-Удэ задержали алиментщика из Забайкалья

Мужчину поймали в аэропорту



В аэропорту Улан-Удэ сотрудники транспортной полиции при помощи систем мониторинга установили и задержали 40-летнего жителя Забайкальского края.



Мужчина находился в федеральном розыске за неуплату алиментов на содержание детей. Должнику грозит до одного года лишения свободы.



Забайкальца передали в орган, объявивший его в розыск, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

