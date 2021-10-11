В Бурятии спасли пациента с разрывом аневризмы





Хирурги республиканкой клинической больницы имени Семашко экстренно выехали в район Бурятии и спасли пациента с разрывом аневризмы, сообщается в аккаунте республиканского минздрава в Instagram.На днях из одной районных центральных больниц поступил вызов на линию территориального центра медицины катастроф республики. Выяснилось, что в районный стационар в экстренном порядке поступил 74-летний пациент с низким артериальным давлением, жалобами на сильные боли в животе и поясничной области.Пациенту в экстренном порядке выполнено ультразвуковое исследование брюшной полости, где обнаружена большая аневризма брюшной аорты с признаками разрыва.- Эта ситуация требовала немедленного хирургического вмешательства, которое в данной ситуации является жизнеспасающим. Специалисты, умеющие работать с такой страшной патологией, в нашей республике представлены хирургами отделения сердечно-сосудистой хирургии (ССХ) республиканской больницы (РКБ), - отметили врачи.9 октября в район выехал сердечно-сосудистый хирург Владимир Ильинов. Параллельно коллеги из ЦРБ выполнили пациенту компьютерную томографию аорты, где диагноз аневризмы брюшной аорты с разрывом в забрюшинную область подтвердился.Операция была начата в 23:50 и закончена 10 октября в 3:20 часов утра. Интраоперационно обнаружена большая аневризма брюшного отдела аорты с разрывом в забрюшинное пространство с кровотечением в объёме около двух литров. Хирургическая бригада выполнила резекцию аневризмы и аорто-бедренное бифуркационное протезирование, то есть произвела замену аорты от почечных до бедренных артерий синтетическим искусственным протезом.- Такой вид операции является высокотехнологичным, и эти операции выполняются в плановом порядке в условиях отделения ССХ РКБ. Однако, если ситуация экстренная, то сердечно-сосудистые хирурги вынуждены оперировать в условиях того стационара, где произошёл разрыв аневризмы. Кстати говоря, у нашего пациента аневризма была обнаружена два года назад, однако от проведения плановой операции он отказался, - отметили в минздраве.В настоящее время пациент отошёл от наркоза, снят с аппарата искусственной вентиляции лёгких, давление и пульс стабильные.- Поэтому, если выставлен диагноз аневризмы, оперируйтесь в плановом порядке, не ждите разрыва! – призывают медики.