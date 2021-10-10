Водитель получил травму головы, перелом голени, а также перелом позвоночника
8 октября в 15.00 в районе 14 км Спиртзаводской трассы в Улан-Удэ произошло ДТП.
- Со слов очевидцев, водитель не справился с управлением и выехал с проезжей части. В результате аварии мужчина получил травму головы, открытый перелом голени, а также перелом позвоночника, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
После стабилизации состояния и проведения противошоковой терапии бригадой медицины катастроф пациент был эвакуирован в дежурный стационар.
В Улан-Удэ в ДТП пострадал мужчина
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Фотографы из Улан-Удэ и Баргузина посетили сёла Улюн, Ярикто, Борогол, Ина, Суво и Макаринино
Уголовное дело направлено в суд
Мужчина утверждал, что за рулём находился не он, а погибший, но эксперты опровергли эту версию
Коронавирус унёс жизни четырёх больных
Были обработаны более 100 заявок
Средства были выданы мужчине на создание и развитие КФХ
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы
Местами воздух прогреется до +15
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Улан-Удэнского дацана, где состоялся огненный ритуал Жинсриг
«Ищет лебёдушку свою», - шутят горожане
«Тут вам тундра, здесь качели, там фонтан. Вот деревья — осторожно, не наткнитесь!»
В республике появились сёла со 100% вакцинацией от ковида
Виктор Звездин дал название Байкальской транспортной прокуратуре
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с торжественной встречи призёра чемпионата мира по борьбе
Суточный прирост заражённых коронавирусом в республике стабильно увеличивается