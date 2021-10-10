В Улан-Удэ в ДТП пострадал мужчина

Общество, Фото: Территориальный центр медицины катастроф Бурятии

Водитель получил травму головы, перелом голени, а также перелом позвоночника



8 октября в 15.00 в районе 14 км Спиртзаводской трассы в Улан-Удэ произошло ДТП.



- Со слов очевидцев, водитель не справился с управлением и выехал с проезжей части. В результате аварии мужчина получил травму головы, открытый перелом голени, а также перелом позвоночника, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.



После стабилизации состояния и проведения противошоковой терапии бригадой медицины катастроф пациент был эвакуирован в дежурный стационар.



