В Бурятии виновник смертельного ДТП получил 3 года колонии

Мужчина утверждал, что за рулём находился не он, а погибший, но эксперты опровергли эту версию



11 апреля 2020 года житель Бурятии двигался по проезжей части на территории населённого пункта за рулём авто «Лада Гранта». В качестве пассажира на переднем сидении находился мужчина, не пристёгнутый ремнем безопасности.



Водитель, двигаясь со скоростью не менее 118 км/час, выехал на «встречку», где столкнулся с «Тойотой Камри». При столкновении произошло выбрасывание пассажира машины «Лада Гранта» из салона, в результате чего последний скончался.



Подсудимый свою вину не признал, сообщив, что в момент ДТП не управлял автомобилем, за рулём находился погибший.



- Суд пришёл к выводу, что совокупность доказательств полностью подтверждает вину подсудимого в совершении преступления, и признал его виновным по ч. 3 ст. 286 УК РФ, - отметили в Гусиноозёрском городском суде.



Версия мужчины о том, что в момент ДТП автомобилем «Лада Гранта» управлял не он, а потерпевший, опровергается заключениями экспертов. Эксперты с учётом отсутствия характерных признаков и анатомической локализации повреждений пришли к выводам, что подсудимый находился на переднем водительском сидении, потерпевший - на переднем пассажирском.



Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.



Приговор не вступил в законную силу.

