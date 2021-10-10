Коронавирус унёс жизни четырёх больных
По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 10 октября зарегистрировано 60030 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (28799) приходится на жителей Улан-Удэ.
За минувшие сутки выявлено 116 новых больных коронавирусом.
Из выявленных за прошедшие сутки больных – 92 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 10 октября, число контактных лиц – 4446 человек.
По данным минздрава республики всего выздоровели от COVID-19 – 51 380 человек, в том числе за сутки 20.
В стационарах Бурятии получают лечение 670 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 553. В отделениях реанимации находится 67 пациентов (из них старше 65 лет – 40), на ИВЛ – 33 пациента (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 23.
Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 882 койки: занято – 670, свободно – 212 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,9%.
По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1604 человека.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1884 человека, в том числе за минувшие сутки 4 пациента (в возрасте до 65 лет - 0, старше 65 лет – 4 чел.).
Ещё 116 жителей Бурятии заболели COVID-19
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Были обработаны более 100 заявок
Средства были выданы мужчине на создание и развитие КФХ
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы
Местами воздух прогреется до +15
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Улан-Удэнского дацана, где состоялся огненный ритуал Жинсриг
«Ищет лебёдушку свою», - шутят горожане
«Тут вам тундра, здесь качели, там фонтан. Вот деревья — осторожно, не наткнитесь!»
В республике появились сёла со 100% вакцинацией от ковида
Виктор Звездин дал название Байкальской транспортной прокуратуре
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с торжественной встречи призёра чемпионата мира по борьбе
Суточный прирост заражённых коронавирусом в республике стабильно увеличивается
По предварительным данным, произошёл обрыв кабеля
Собравшиеся обсуждали, как развивается музыка сейчас и какой путь её ждёт
В 2021 году исполняется 280 лет со времени основания одного из старейших буддийских храмов Российской империи – Тамчинского дацана «Даши Гандан Даржалинг». В преддверии этой знаменательной даты «Байкал-Daily» побеседовал с ширээтэ ламой Тамчинского дацана Солбоном Аюшеевым – о роли духовного в жизни людей, знаковых встречах и впечатлениях
Лучшая команда представит край в зональном турнире