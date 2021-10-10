Ещё 116 жителей Бурятии заболели COVID-19

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Коронавирус унёс жизни четырёх больных



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 10 октября зарегистрировано 60030 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (28799) приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлено 116 новых больных коронавирусом.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 92 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 10 октября, число контактных лиц – 4446 человек.



По данным минздрава республики всего выздоровели от COVID-19 – 51 380 человек, в том числе за сутки 20.



В стационарах Бурятии получают лечение 670 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 553. В отделениях реанимации находится 67 пациентов (из них старше 65 лет – 40), на ИВЛ – 33 пациента (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 23.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 882 койки: занято – 670, свободно – 212 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,9%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1604 человека.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1884 человека, в том числе за минувшие сутки 4 пациента (в возрасте до 65 лет - 0, старше 65 лет – 4 чел.).

