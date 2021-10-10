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Жителя Бурятии обязали возвратить грант в 1,5 млн

Жителя Бурятии обязали возвратить грант в 1,5 млн
Общество,  Фото:pixabay.com
Средства были выданы мужчине на создание и развитие КФХ

В 2015 между минсельхозом Бурятии и КФХ (крестьянское (фермерское) хозяйство), главой которого был один из жителей республики, было заключено соглашение. По его условиям, последнему предоставлен грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 1,5 млн рублей, ответчик должен был, помимо прочего, создать новые постоянные рабочие места.

В 2020 году ответчик прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

- В ходе проверки эффективности осуществления расходов, достижения показателей результативности министерством выявлено недостижение главой КФХ показателей результативности по количеству созданных новых рабочих мест, что является основанием для возврата гранта в доход республиканского бюджета, - отметили в Гусиноозерском городском суде.

Суд, изучив представленные доказательства, пришёл к выводу об обоснованности и удовлетворении исковых требований министерства. Решение суда вступило в законную силу.
суд гранты

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