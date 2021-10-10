Жителя Бурятии обязали возвратить грант в 1,5 млн

Средства были выданы мужчине на создание и развитие КФХ



В 2015 между минсельхозом Бурятии и КФХ (крестьянское (фермерское) хозяйство), главой которого был один из жителей республики, было заключено соглашение. По его условиям, последнему предоставлен грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 1,5 млн рублей, ответчик должен был, помимо прочего, создать новые постоянные рабочие места.



В 2020 году ответчик прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.



- В ходе проверки эффективности осуществления расходов, достижения показателей результативности министерством выявлено недостижение главой КФХ показателей результативности по количеству созданных новых рабочих мест, что является основанием для возврата гранта в доход республиканского бюджета, - отметили в Гусиноозерском городском суде.



Суд, изучив представленные доказательства, пришёл к выводу об обоснованности и удовлетворении исковых требований министерства. Решение суда вступило в законную силу.

