Средства были выданы мужчине на создание и развитие КФХ
В 2015 между минсельхозом Бурятии и КФХ (крестьянское (фермерское) хозяйство), главой которого был один из жителей республики, было заключено соглашение. По его условиям, последнему предоставлен грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 1,5 млн рублей, ответчик должен был, помимо прочего, создать новые постоянные рабочие места.
В 2020 году ответчик прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
- В ходе проверки эффективности осуществления расходов, достижения показателей результативности министерством выявлено недостижение главой КФХ показателей результативности по количеству созданных новых рабочих мест, что является основанием для возврата гранта в доход республиканского бюджета, - отметили в Гусиноозерском городском суде.
Суд, изучив представленные доказательства, пришёл к выводу об обоснованности и удовлетворении исковых требований министерства. Решение суда вступило в законную силу.
Жителя Бурятии обязали возвратить грант в 1,5 млн
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