Забайкалка убила знакомую после ссоры

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы
Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы города Балея. Она обвиняется в убийстве.
По данным следствия, 15 июля в ограде собственного дома обвиняемая убила 28-летнюю женщину.
Преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемая вместе с 28-летней знакомой распивали спиртное. Женщины поссорились, и обвиняемая задушила потерпевшую руками.
- Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе, психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемая признана способной отдавать отчёт своим действиям, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.
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