Забайкалка убила знакомую после ссоры

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы



Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы города Балея. Она обвиняется в убийстве.



По данным следствия, 15 июля в ограде собственного дома обвиняемая убила 28-летнюю женщину.



Преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемая вместе с 28-летней знакомой распивали спиртное. Женщины поссорились, и обвиняемая задушила потерпевшую руками.



- Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе, психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемая признана способной отдавать отчёт своим действиям, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.



