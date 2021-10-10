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Забайкалка убила знакомую после ссоры

Забайкалка убила знакомую после ссоры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы города Балея. Она обвиняется в убийстве.

По данным следствия, 15 июля в ограде собственного дома обвиняемая убила 28-летнюю женщину.

Преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемая вместе с 28-летней знакомой распивали спиртное. Женщины поссорились, и обвиняемая задушила потерпевшую руками.

- Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе, психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемая признана способной отдавать отчёт своим действиям, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

убийство

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