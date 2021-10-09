В Улан-Удэ совершили огненное подношение





Верующие считают, что на место, где проводится подобный ритуал, «спускаются божества, которые готовы исполнить желания верующих».





9 октября в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана на Верхней Берёзовке состоялся большой буддийский молебен – Жинсриг. Это огненное подношение божеству Идаму Ямантаке (Ваджрабхарайве).Этот обряд верующие называют «одним из самых действенных для очищения ошибок, нарушений клятв и предписаний, устранения препятствий, проклятий, порчи, сглаза и всего дурного».- Жинсриг способствует достижению как временных, так и постоянных целей. Также этот обряд помогает устранить препятствия к хорошей учебе студентам и школьникам, и тем, кто хочет получить знания и мудрость. Многие болезни могут не поддаваться лечению, и лекарства не помогают, такие болезни могут быть связаны с болезнями, насылаемыми злыми духами. И именно этот обряд убирает, очищает вред со стороны злых духов, приносящих разные болезни, - объясняют верования в Буддийской Сангхе России.В отличие от прошлого года, в этот раз верующих собралось большое количество. Ещё за несколько дней до обряда они приносили подношения, вроде молочных продуктов и сладостей (к слову, алкоголь категорически запрещён).Вообще же перед проведением ритуала ламы подготовили девять видов подношений:1. Тростниковые палочки - для достижения могущественного великолепия;2. Топлёное масло – для процветания дел, материального и семейного благополучия; символ порождения могущества;3. Семена кунжута – для очищения кармы от реакций за неблагие дела, совершённые до сегодняшнего дня; символ очищения от скверны тела, речи и ума;4. Колосья проса – для удлинения жизни; символ долголетия;5. Рис – для устранения преград к накоплению благих заслуг;6. Овёс – для достижения богатства, материального благополучия;7. Ячмень – для увеличения духовной силы;8. Горох – для увеличения физической силы, здоровья;9. Пшеница – для устранения разнообразных болезней.