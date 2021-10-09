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В Улан-Удэ совершили огненное подношение

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Улан-Удэнского дацана, где состоялся огненный ритуал Жинсриг

9 октября в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана на Верхней Берёзовке состоялся большой буддийский молебен – Жинсриг. Это огненное подношение божеству Идаму Ямантаке (Ваджрабхарайве).

Этот обряд верующие называют «одним из самых действенных для очищения ошибок, нарушений клятв и предписаний, устранения препятствий, проклятий, порчи, сглаза и всего дурного».

- Жинсриг способствует достижению как временных, так и постоянных целей. Также этот обряд помогает устранить препятствия к хорошей учебе студентам и школьникам, и тем, кто хочет получить знания и мудрость. Многие болезни могут не поддаваться лечению, и лекарства не помогают, такие болезни могут быть связаны с болезнями, насылаемыми злыми духами. И именно этот обряд убирает, очищает вред со стороны злых духов, приносящих разные болезни, - объясняют верования в Буддийской Сангхе России.

В отличие от прошлого года, в этот раз верующих собралось большое количество. Ещё за несколько дней до обряда они приносили подношения, вроде молочных продуктов и сладостей (к слову, алкоголь категорически запрещён). 

Вообще же перед проведением ритуала ламы подготовили девять видов подношений:

1. Тростниковые палочки - для достижения могущественного великолепия;
2. Топлёное масло – для процветания дел, материального и семейного благополучия; символ порождения могущества;
3. Семена кунжута – для очищения кармы от реакций за неблагие дела, совершённые до сегодняшнего дня; символ очищения от скверны тела, речи и ума;
4. Колосья проса – для удлинения жизни; символ долголетия;
5. Рис – для устранения преград к накоплению благих заслуг;
6. Овёс – для достижения богатства, материального благополучия;
7. Ячмень – для увеличения духовной силы;
8. Горох – для увеличения физической силы, здоровья;
9. Пшеница – для устранения разнообразных болезней.

Верующие считают, что на место, где проводится подобный ритуал, «спускаются божества, которые готовы исполнить желания верующих».

буддизм

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