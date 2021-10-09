Собравшиеся обсуждали, как развивается музыка сейчас и какой путь её ждёт
Бурятская филармония организовала творческую встречу с легендарным композитором, музыковедом, писателем Владимиром Мартыновым. Мероприятие прошло 8 октября в литературно-музыкальной гостиной Национальной библиотеки, сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.
Владимир Мартынов обозначил темой встречи путь композитора и конец композиторского искусства, что совпадает с основной мыслью его книги «Конец времени композиторов». Он подробно рассказал о развитии композиторского искусства — от появления первых композиторов (начиная с Гвидо Аритинского) до появления аудиозаписей, когда дело композиторов отошло на второй план, а затем и появления «системы звёзд-исполнителей», когда фигура композитора отодвинулась ещё дальше.
Участники творческой встречи обсуждали, как развивается музыка сейчас и какой путь её ждёт, что такое фигура композитора в целом, роль классической музыки в кино, дискутировали о том, что важнее сегодня — текст или контекст.
Владимир Мартынов рассказал о том, что его интересует и вдохновляет в искусстве. Это музыка Стива Райха, Арво Пярта и Валентина Сильвестрова, фильмы Линча, книги Пруста и Джойса.
Встреча предшествовала концерту Владимира Мартынова и Татьяны Гринденко, который состоится 9 октября в оперном театре (12+).
В Улан-Удэ прошла творческая встреча с композитором Владимиром Мартыновым
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