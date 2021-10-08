В Бурятии предложили, как снизить цены на дрова

Одно из предложений касается делян для заготовки дров
Специалисты республиканского агентства лесного хозяйства совместно с главами районов Бурятии прорабатывают вопрос по расширению зон для заготовки древесины местным жителям. Такие меры предприняты для урегулирования ситуации с твёрдым топливом, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Это значит, что часть лесных участков, где рубка древесины могла осуществляться по аукциону, а договор мог быть заключён с индивидуальными предпринимателями и юрлицами, будет предназначена только для жителей района. То есть на этих участках местные жители смогут заготавливать древесину для собственных нужд, в том числе для дров, - рассказал первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
На сегодня отведено более 4000 лесосек, на которых местные жители заготавливают древесину для отопления. Общий объём заготовки дровяной древесины местными жителями составляет более 87 тысяч кубометров.
Кроме этого, специалисты лесного хозяйства направили предложения в министерство природных ресурсов Бурятии по внесению изменений в закон республики «Об исключительных случаях заготовки древесины». Изменения в законе позволят снизить плату за дровяные деляны топливо-снабжающим организациям. На аукционе по дровяным делянам будут участвовать только топливо-снабжающие организации, подтвердившие последующую реализацию древесины местным жителям, перепродать другим организациям древесину они уже не смогут. Плата за древесину на корню для участников аукциона в таком случае будет снижена почти в два раза.
Также для снижения стоимости дров в Улан-Удэ специалисты лесного хозяйства предложили администрации города организовать промышленные площадки для складирования древесины. Предполагается, что на площадках будет складирована балансовая древесина из районов республики, а в последующем она будет распилена на чурки и реализована местным жителям. Такая мера позволит лесозаготовителям снизить затраты на вывозку древесины, а значит и цену на дрова.
Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии ещё до начала холодов забили тревогу по поводу выросших цен на дрова. В соцсетях горожане делятся, что стоимость небольшого грузовика с дровами достигает 11-12 тысяч рублей. Многим такая сумма не по карману.
Также горожане предлагают объединиться для самоличного решения «дровяной» проблемы.
В Бурятии предложили, как снизить цены на дрова
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