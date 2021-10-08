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В Забайкалье провели пластическую операцию кошке

В Забайкалье провели пластическую операцию кошке
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
Домашнему питомцу подкорректировали форму века

В Забайкальском крае на ветстанцию Краснокаменска обратился местный житель с кошкой. У домашнего питомца были проблемы с глазами. Заведующая ветеринарным участком Ульяна Ерохина провела пластическую операцию по коррекции век. Теперь четвероногий член семьи снова здоров и его ничто не беспокоит.

- В ходе клинического осмотра у кошки выявлена патология верхнего и нижнего века. Ветврачи составили план коррекции формы века и под общим наркозом провели операцию, – рассказала Ульяна Ерохина.

Ветврачи отмечают, что чаще всего проблемы с органами зрения встречаются у животных экзотических пород. Из-за большого количества складок кожи на голове и морде может образоваться патология глаза. Такие изменения могут привести не только к потере зрения, но и потере глаза как органа. Поэтому специалисты советуют быть внимательнее к здоровью своих питомцев, сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
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