Домашнему питомцу подкорректировали форму века
В Забайкальском крае на ветстанцию Краснокаменска обратился местный житель с кошкой. У домашнего питомца были проблемы с глазами. Заведующая ветеринарным участком Ульяна Ерохина провела пластическую операцию по коррекции век. Теперь четвероногий член семьи снова здоров и его ничто не беспокоит.
- В ходе клинического осмотра у кошки выявлена патология верхнего и нижнего века. Ветврачи составили план коррекции формы века и под общим наркозом провели операцию, – рассказала Ульяна Ерохина.
Ветврачи отмечают, что чаще всего проблемы с органами зрения встречаются у животных экзотических пород. Из-за большого количества складок кожи на голове и морде может образоваться патология глаза. Такие изменения могут привести не только к потере зрения, но и потере глаза как органа. Поэтому специалисты советуют быть внимательнее к здоровью своих питомцев, сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
В Забайкалье провели пластическую операцию кошке
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Праздник отметят в Жигаловском и Качугском районах
В следующем году здесь появится пешеходный фонтан
Домашнему питомцу подкорректировали форму века
Первые выездные мероприятия прошли в Курумканском районе
В программе слёта: однодневный поход, викторина по краеведению и другие конкурсы
Александр и Галина решили зарегистрировать свои отношения одновременно со свадьбой внучки
В научно-познавательном цикле телепередач «Пряничный домик» вышла серия о бурятских мастерах
Мария Огнева прочтёт лекцию о современной драматургии
В соревнованиях примут участие начинающие спортсмены
Командный международный турнир проходил в Турции
Глава Бурятии призывает создать «хороший коллективный иммунитет»
Юбиляру вручили памятные подарки и денежный сертификат
В городе проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству
Проектировщики разработали эскиз двухэтажного комплекса площадью около 1000 кв. м
Гран-при выиграл представитель Мухоршибирского района