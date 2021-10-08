В Бурятии на улицах устроили «помывку» перед проверкой из Москвы

Известная общественница, член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина проверила реализацию национальных проектов в городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии. На каждом из объектов, обследованных совместно с минстроем России, были озвучены ошибки, многие из которых гусиноозёрские власти повторяют из года в год, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.







Речь идёт в том числе о не завершенном в срок ремонте нескольких дворов в 6-м микрорайоне. Сдать их подрядчик должен был 30 сентября, но, по словам местных жителей, первый месяц к ремонту вообще никто не приступал, и сейчас работы только начинаются. По переулку Школьному, дом 4, ремонт ещё даже не начинался.





На «Аллее Строителей», благоустроенной в 2018 году, выявлены провалы плитки и повреждённый бордюр, люк, который выпирает выше уровня дороги, не присыпанные песком корни деревьев. Местные жители также пожаловались, что весной собственными силами и при помощи депутатов в аллее высадили более 80 саженцев яблони. Однако уже осенью на этом участке начались ремонтные работы, и всё было перекопано экскаватором вместе с саженцами.







Больше всего возмущения у федерального инспектора вызвало состояние гимназии №2, в которой некачественно был проведён капитальный ремонт в 2019 году. До сих пор школа не приведена в должное состояние. Прокуратурой было установлено, что ремонт фасада здания, монтаж водосточной системы выполнен с нарушением технологии, из-за этого произошло разрушение штукатурки, водостоков, отслоились шпатлевка и краска. Не завершена была окраска фасада здания и не соблюдена технология укладки линолеума.







Как пояснили Светлане Калининой представители городской администрации, нарушения по объекту до сих пор не устранены, так как гимназия подала в суд на подрядчика, судебное дело ведётся до сих пор.

Кроме этого, на территории гимназии проходит наземная теплотрасса, не закрытая изоляционным материалом. Это представляет опасность для школьников.







По итогам проверки объектов Светлана Калинина потребовала исправить все нарушения до 15 октября.

Светлана Калинина подчеркнула, что предупреждала Гусиноозеркую администрацию о своём визите ещё в июне этого года. Но, по её словам, муниципальные власти проигнорировали информацию, а ремонтные работы по благоустройству не были завершены.Благоустройством Гусиноозёрской пешеходной улицы, именуемой местным «Арбатом», Светлана Калинина осталась довольна, она отметила работу подрядчика и исправленные недостатки.Как отметили местные жители, власти попытались облагородить город перед приездом федерального эксперта ОНФ. Накануне активизировались коммунальные службы, которые несколько дней убирали мусор на улицах, мыли скамейки и общественные места. Однако всё равно были отмечены замусоривание территорий, нескошенная трава, не очищенные от песка автодороги.Ранее Калинина раскритиковала благоустройство отремонтированного бульвара Карла Маркса в Улан-Удэ.