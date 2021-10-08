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Улан-удэнская группа записала песню о лете

Улан-удэнская группа записала песню о лете
Общество, 
Участники коллектива отмечают, что выложились на 100%

Улан-удэнская кавер-группа SMAKBAND презентовала клип на авторскую песню «Лето».

- Новый клип! Рады презентовать вам видео на наш авторский трек! Мы выложились на все 100%. Будем рады вашим комментариям и сердечкам. Спасибо за съёмку нашим друзьям «ARCHI FILMS», - пишут участники группы в социальной сети.


Композиция посвящена ушедшему лету. Пользователи восхищаются работой музыкантов: «Классная песня, мурашки», «Сильно красивые и талантливые ребята!», «Круто, впрочем, как всегда», «Очень классное исполнение», «Мураши по коже!! Круто!!! Впрочем, как и всегда», «Ну, вы просто монстры рока!!!».

Группа часто радует жителей Бурятии каверами на известные песни. Так, в августе 2020 года они выпустили клип к 30-летию со дня гибели Виктора Цоя, лидера группы «Кино». Молодые люди исполнили знаменитую песню «Кукушка».

музыканты песни

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