Улан-удэнская группа записала песню о лете

- Новый клип! Рады презентовать вам видео на наш авторский трек! Мы выложились на все 100%. Будем рады вашим комментариям и сердечкам. Спасибо за съёмку нашим друзьям «ARCHI FILMS», - пишут участники группы в социальной сети.







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