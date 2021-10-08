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В Улан-Удэ дорожники работали без трудовых договоров

В Улан-Удэ дорожники работали без трудовых договоров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Работодателя оштрафовали за нарушение

Как выяснила проверка прокуратуры Железнодорожного района Улан-Удэ, в дорожной организации выявлены факты неформальной занятости. Восемь работников осуществляли трудовую деятельность без заключения трудового договора.

В отношении генерального директора подрядной организации возбуждено административное производство за уклонение от оформления трудового договора. Государственной инспекцией труда в Бурятии работодатель привлечён к административной ответственности с назначением штрафа.

По результатам рассмотрения представления прокурора района с работниками заключены трудовые договоры, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
прокуратура

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