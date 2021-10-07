Евгения Жербаева качали на руках в Москве

Занявшего призовое место борца качали на руках в аэропорту, кричали «Женя - чемпион», «Поздравляем». На встрече присутствовали уроженцы, жители Бурятии, в том числе экс-министр спорта и молодёжной политики республики, Вячеслав Дамдинцурунов, тренер Баяр Цыренов. В соцсетях появились фото и видео со спонтанного чествования Жербаева в Шереметьево.





