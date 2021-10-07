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Евгения Жербаева качали на руках в Москве

Евгения Жербаева качали на руках в Москве
Общество,  Фото:@bayar_ts , @ts.elbek
Земляки тепло встретили призёра чемпионата мира в аэропорту

Бурятского борца Евгения Жербаева тепло встретили в Шереметьево в Москве. Спортсмен вернулся в Россию из Норвегии, где завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира.

Занявшего призовое место борца качали на руках в аэропорту, кричали «Женя - чемпион», «Поздравляем». На встрече присутствовали уроженцы, жители Бурятии, в том числе экс-министр спорта и молодёжной политики республики, Вячеслав Дамдинцурунов, тренер Баяр Цыренов. В соцсетях появились фото и видео со спонтанного чествования Жербаева в Шереметьево.


Как сообщал «Байкал-Daily», в городе Осло, столице Норвегии, бурятский борец Евгений Жербаев завоевал бронзу на чемпионате мира.

Позже он рассказал, что планирует перейти в другую весовую категорию. Сейчас спортсмен выступает в весовой категории до 70 кг, которая не является олимпийской. Чтобы побороться за место в сборной России и попасть на следующую Олимпиаду, Жербаев хочет начать выступать в весе до 74 кг.

Болельщики и федерация спортивной борьбы России поздравляют Евгения с бронзовой медалью чемпионата мира. Генеральный партнёр федерации спортивной борьбы – Забайкальское горнорудное предприятие.
спорт вольная борьба чемпионат мира

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