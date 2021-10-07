Евгения Жербаева качали на руках в Москве

Бурятского борца Евгения Жербаева тепло встретили в Шереметьево в Москве. Спортсмен вернулся в Россию из Норвегии, где завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира.
Занявшего призовое место борца качали на руках в аэропорту, кричали «Женя - чемпион», «Поздравляем». На встрече присутствовали уроженцы, жители Бурятии, в том числе экс-министр спорта и молодёжной политики республики, Вячеслав Дамдинцурунов, тренер Баяр Цыренов. В соцсетях появились фото и видео со спонтанного чествования Жербаева в Шереметьево.
Как сообщал «Байкал-Daily», в городе Осло, столице Норвегии, бурятский борец Евгений Жербаев завоевал бронзу на чемпионате мира.
Позже он рассказал, что планирует перейти в другую весовую категорию. Сейчас спортсмен выступает в весовой категории до 70 кг, которая не является олимпийской. Чтобы побороться за место в сборной России и попасть на следующую Олимпиаду, Жербаев хочет начать выступать в весе до 74 кг.
Болельщики и федерация спортивной борьбы России поздравляют Евгения с бронзовой медалью чемпионата мира. Генеральный партнёр федерации спортивной борьбы – Забайкальское горнорудное предприятие.