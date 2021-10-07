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В Улан-Удэ пройдёт большой буддийский молебен

В Улан-Удэ пройдёт большой буддийский молебен
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Жинсрэг» считается одним из самых действенных обрядов для очищения ошибок

9 октября в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана на Верхней Берёзовке состоится большой молебен - огненное подношение божеству Идаму Ямантаке (Ваджрабхарайве) «Жинсриг».

«Жинсрэг» буддисты называют одним из самых действенных обрядов «для очищения ошибок, нарушений клятв и предписаний, устранения препятствий, проклятий, порчи, сглаза и всего дурного». Считается, что он способствует достижению как временных, так и постоянных целей. Также этот обряд помогает устранить препятствия к хорошей учёбе студентам и школьникам и всем тем, кто хочет получить знания и мудрость, говорят ламы.

- Многие болезни могут не поддаваться лечению, и лекарства не помогают, такие болезни могут быть связаны с болезнями, насылаемыми злыми духами. И именно этот обряд убирает, очищает вред со стороны злых духов, приносящих разные болезни, - рассказали в Буддийской традиционной Сангхе России.

Верующим можно принести с собой подношения. Перед проведением ритуала ламы готовят девять видов подношений:

1. тростниковые палочки - для достижения могущественного великолепия;
2. топлёное масло – для процветания дел, материального и семейного благополучия; символ порождения могущества;
3. семена кунжута – для очищения кармы от реакций за не благие дела, совершённые до сегодняшнего дня; символ очищения от скверны тела, речи и ума;
4. колосья проса – для удлинения жизни; символ долголетия;
5. рис – для устранения преград к накоплению благих заслуг;
6. овёс – для достижения богатства, материального благополучия;
7. ячмень – для увеличения духовной силы;
8. горох – для увеличения физической силы, здоровья;
9. пшеница – для устранения разнообразных болезней.

Подношения на хурал надо приносить за 2-3 дня до начала, то есть до 7 октября, чтобы их успели приготовить вовремя.

Кто не сможет присутствовать на молебне, а также желающие внести свои имена на хурал и сделать подношение, могут сделать это по номеру телефона, подключенному к мобильному банку. Номер можно узнать в аккаунте Сангхи России в Instagram – @datsan_sangha.



буддизм

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