В Улан-Удэ убрались в замусоренном Горсаду

Уборка состоялась после жалобы в Бурприроднадзор
В Бурприроднадзор поступило обращение по факту захламления территории Горсада в Улан-Удэ твёрдыми бытовыми отходами. В ходе рейда информация подтвердилась.
Собственнику участка выдали предписание убрать мусор. После этого МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха» устранило выявленные нарушения, сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.
Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления относится к ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ. За нарушение грозит штраф от 300 тысяч рублей.
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