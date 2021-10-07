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В Улан-Удэ убрались в замусоренном Горсаду

В Улан-Удэ убрались в замусоренном Горсаду
Общество,  Фото:предоставлено Бурприроднадзором
Уборка состоялась после жалобы в Бурприроднадзор

В Бурприроднадзор поступило обращение по факту захламления территории Горсада в Улан-Удэ твёрдыми бытовыми отходами. В ходе рейда информация подтвердилась.

Собственнику участка выдали предписание убрать мусор. После этого МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха» устранило выявленные нарушения, сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.


Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления относится к ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ. За нарушение грозит штраф от 300 тысяч рублей.



мусор уборка

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