В Улан-Удэ убрались в замусоренном Горсаду

Собственнику участка выдали предписание убрать мусор. После этого МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха» устранило выявленные нарушения, сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.





В Бурприроднадзор поступило обращение по факту захламления территории Горсада в Улан-Удэ твёрдыми бытовыми отходами. В ходе рейда информация подтвердилась.Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления относится к ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ. За нарушение грозит штраф от 300 тысяч рублей.