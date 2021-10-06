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В Бурятии учились делать дымковскую игрушку

В Бурятии учились делать дымковскую игрушку
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
В Улан-Удэ и Гусиноозёрске прошли мастер-классы заслуженного художника РФ

В Улан-Удэ состоялась встреча со знаменитой кировской мастерицей дымковской игрушки, заслуженным художником России Валентиной Племянниковой, специально приехавшей в Бурятию из далёкого Кирова. Цель визита мастерицы – научить взрослых и детей традиционной дымковской росписи игрушек.

- Встреча с мастерицей прошла в тёплой обстановке, Валентина Петровна показала детям как своими руками сделать и раскрасить свистульки, различные другие игрушки. Педагог-керамист нашего центра «Эдельвейс» Андрей Геннадьевич заранее приготовил игрушки для росписи руками самой Валентины Петровны и нашими воспитанниками. Эти шедевры останутся у нас, как память об очень интересной встрече, - рассказала директор центра дополнительного образования «Эдельвейс» Евгения Цынгунова.

4 октября День декоративно-прикладного искусства состоялся в центре дополнительного образования «Сэлэнгэ» города Гусиноозёрска, где также прошли встречи с Валентиной Племянниковой. Она провела четыре мастер-класса «Лепка дымковской игрушки» и «Роспись дымковской игрушки» отдельно для детей и педагогов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Справка

Вятскому промыслу дымковской игрушки насчитывается уже более 400 лет. Зародился он в слободе Дымково на берегу реки Вятки.

Валентина Петровна Племянникова – хранительница традиций дымковской росписи. Она известна ещё и тем, что была участницей шоу «Старше всех». С 1965 года Валентина Племянникова является участницей более 150 выставок, в том числе, персональных. Её работы хранятся в частных собраниях России и за рубежом, а также в государственных музейных коллекциях. Отличительной чертой её произведений является одушевлённость вылепленных и раскрашенных ею фигурок людей и животных.

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