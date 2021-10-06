Жители ДФО напишут Большой этнографический диктант

Мероприятие будет приурочено ко Дню народного единства



В 2021 году в шестой раз пройдёт Большой этнографический диктант – международная просветительская акция, позволяющая оценить свои знания о народах, населяющих Россию, – под лозунгом «Народов много – страна одна!». Диктант приурочен ко Дню народного единства и состоится с 3 по 7 ноября в онлайн-формате. Необходимо будет решить тест из 30 вопросов: 20 общих и 10 уникальных для Дальнего Востока вопросов.



Решить тест необходимо за 45 минут, максимальный результат – 100 баллов. Сразу после окончания диктанта можно будет узнать правильные ответы и скачать сертификат с результатами. С подробной информацией об участии можно познакомиться на официальном сайте диктанта.



- За годы проведения диктанта в нем приняли участия больше трёх миллионов человек из более чем 200 стран мира, в числе которых Австралия, Австрия, Германия, Марокко, США, Китай, Аргентина, Великобритания, Норвегия ОАЭ, ЮАР, Эфиопия, Доминикана и ряд других, - сообщает пресс-служба полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.



Возрастное ограничение 6+

