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Жители ДФО напишут Большой этнографический диктант

Жители ДФО напишут Большой этнографический диктант
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие будет приурочено ко Дню народного единства

В 2021 году в шестой раз пройдёт Большой этнографический диктант – международная просветительская акция, позволяющая оценить свои знания о народах, населяющих Россию, – под лозунгом «Народов много – страна одна!». Диктант приурочен ко Дню народного единства и состоится с 3 по 7 ноября в онлайн-формате. Необходимо будет решить тест из 30 вопросов: 20 общих и 10 уникальных для Дальнего Востока вопросов.

Решить тест необходимо за 45 минут, максимальный результат – 100 баллов. Сразу после окончания диктанта можно будет узнать правильные ответы и скачать сертификат с результатами. С подробной информацией об участии можно познакомиться на официальном сайте диктанта.

- За годы проведения диктанта в нем приняли участия больше трёх миллионов человек из более чем 200 стран мира, в числе которых Австралия, Австрия, Германия, Марокко, США, Китай, Аргентина, Великобритания, Норвегия ОАЭ, ЮАР, Эфиопия, Доминикана и ряд других, - сообщает пресс-служба полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Возрастное ограничение 6+
ДФО диктант этнография Дальний Восток

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