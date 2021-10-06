Ранний утренний вылет до Москвы задерживается до 11 часов
В аэропорту Улан-Удэ произошла задержка утренних авиарейсов. Судя по всему, это произошло из-за густого тумана, окутавшего утром город.
Как сообщили в справочной аэропорта «Байкал», московский рейс Smartavia, который должен был вылететь в 7.30, задерживается до 11 часов. Что касается рейса до российской столицы другой авиакомпании S7, то самолёт должен вылететь в 10.05 (по расписанию – 9.35).
Как отмечает один из улан-удэнцев в социальной сети, из-за задержки рейса он уже не успевает на второй вылет из Москвы до другого российского города. Время между рейсами составляло три часа, но из-за задержки на второй самолёт улан-удэнец опоздает.
В Улан-Удэ из-за тумана задержались авиарейсы
Общество, Фото:
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